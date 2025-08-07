El Dibu Martínez fue nominado otra vez a mejor arquero del mundo

Son 10 los nominados.

Emiliano Martínez fue nominado por tercera vez consecutiva al Trofeo Yashin, el premio que entrega la revista France Football al mejor arquero del mundo en la última temporada.

La distinción se otorgará en la gala del Balón de Oro 2025, que se celebrará en septiembre, en el Théâtre du Châtelet, en París.

Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina, que ya obtuvo este reconocimiento en 2023 y 2024, buscará consagrarse nuevamente tras una temporada destacada tanto a nivel individual como colectivo.

El galardón al mejor arquero del mundo se decidirá a través del sistema de votación del Balón de Oro. Un jurado compuesto por periodistas especializados de los países mejor ubicados en el ranking FIFA evaluará el rendimiento individual, los títulos obtenidos y el juego limpio de cada candidato.

Los otros nueve arqueros nominados al Trofeo Yashin

Alisson Becker (Liverpool, Premier League)

Yassine Bono (Al-Hilal, Liga Profesional Saudí)

Lucas Chevalier (Lille, Ligue 1)

Thibaut Courtois (Real Madrid, LaLiga)

Gianluigi Donnarumma (PSG, Ligue 1)

Jan Oblak (Atlético de Madrid, LaLiga)

David Raya (Arsenal, Premier League)

Matz Sels (Nottingham Forest, Premier League)

Yann Sommer (Inter de Milán, Serie A)