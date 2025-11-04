El Consejo del Salario definirá el aumento del sueldo mínimo

Ya se formalizó la convocatoria.

El Gobierno nacional hizo la convocatoria oficial al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) para discutir un nuevo aumento y actualizar los montos de las prestaciones por desempleo.

A través de la Resolución 6/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó la convocatoria que lleva la firma de Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del Consejo.

Cuándo se define un aumento del Salario Mínimo

La reunión está convocada para el miércoles 26 de noviembre. En el encuentro, el Consejo del Salario Mínimo y el Gobierno discutirán los nuevos montos y buscarán llegar a un acuerdo. En el caso de que no coincidan, el Gobierno fijará el nuevo aumento, como ya lo hizo en ocasiones anteriores.

El SMVM funciona como una referencia clave dentro del sistema laboral argentino, ya que fija el piso salarial legal que ningún trabajador en relación de dependencia puede percibir por debajo.

Las actualizaciones del salario mínimo se definen en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, ámbito tripartito que reúne a representantes del Estado, los sindicatos y las cámaras empresarias. Su objetivo es revisar periódicamente los valores para acompañar la evolución económica y sostener el poder de compra de los ingresos.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil continúa en noviembre sin modificaciones. El Gobierno no dispuso por ahora un nuevo incremento, por lo que el monto vigente desde agosto de 2025 se mantiene en $322.200 mensuales para los trabajadores registrados que cumplen una jornada laboral completa.