El Consejo de Mayo se reúne por última vez en la previa a las sesiones extraordinarias

El Consejo de Mayo vuelve a reunirse desde las 13.30 de este martes, en el que será su último encuentro para ajustar los detalles del informe final que enviará para su tratamiento al Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo, en tanto, mantiene bajo reserva el formato del paquete de proyectos en estudio de los seis representantes que fueron convocados a la sexta y última edición del órgano consultivo.Pese al reciente rechazo del gremialista Gerardo Martínez a la esencia del proyecto de reforma laboral elaborado por el Gobierno, el oficialismo envió a los representantes un borrador para su revisión técnica.

Según indicaron fuentes oficiales, la idea de la administración libertaria es dejar plasmada la falta de consensos y las posturas sectoriales en el documento, cuyos detalles finales se discutirán este martes por los representantes en el organismo.

Ellos son el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; al diputado Cristian Ritondo; Gerardo Martínez por el sindicalismo y el presidente de la UIA Martín Rappallini, quienes serán recibidos por el anfitrión Manuel Adorni, flamante jefe de Gabinete de Ministros.

Consejo y Pacto de Mayo

El Consejo de Mayo su primer encuentro de 24 de junio de este año y tuvo como anfitrión al entonces ministro coordinador Guillermo Francos, este martes hay reemplazado por el exvocero Manuel Adorni.

Su objetivo es avanzar en los diez puntos del Pacto de Mayo firmado por el Javier Milei y una veintena de gobernadores en Tucumán, entre los cuales se encuentra la polémica reforma laboral que tiene tantos defensores -en el gobierno- como detractores -en la oposición y en sectores sindicales.

También el proyecto de inocencia fiscal, la modificación a la Ley de Glaciares y del Código Penal, y la iniciativa para “blindar” el equilibrio fiscal prohibiendo leyes que generen déficit, son temas que serán tratados en las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo entre el 10 y el 30 de diciembre.