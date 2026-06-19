El 20 de junio será feriado inamovible: cómo funcionará la actividad comercial y laboral

Este sábado 20 de junio se conmemorará en todo el país el Día de la Bandera, fecha en la que se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, creador de la enseña nacional y uno de los principales protagonistas de la lucha por la independencia argentina.

Al tratarse de un feriado nacional inamovible, la jornada no puede ser trasladada a otra fecha ni generar un fin de semana largo adicional. La conmemoración se realiza cada año el 20 de junio debido a su importancia histórica dentro del calendario patrio argentino.

En este contexto, desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) del Valle de Uco recordaron las condiciones laborales vigentes para ese día. Si bien los comercios podrán abrir sus puertas con normalidad, los trabajadores no están obligados a asistir a sus puestos de trabajo.

Además, señalaron que quienes decidan no concurrir no sufrirán descuentos salariales, mientras que aquellos empleados que presten servicios durante la jornada deberán percibir la remuneración correspondiente a un feriado nacional, es decir, con pago doble.

La fecha se vivirá en todo el país con actos conmemorativos, actividades escolares y homenajes destinados a recordar el legado de Manuel Belgrano.