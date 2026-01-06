Efectivos policiales auxiliaron y salvaron a un bebé en Tunuyán

Un llamado al 911 alertó sobre el traslado de urgencia de un bebé con signos de ahogamiento que era llevado en un vehículo particular por Ruta 40, desde la zona de El Zampalito hacia el Hospital Scaravelli. Ante la situación, un móvil policial acudió de inmediato en apoyo.

Durante el recorrido, a la altura de la zona conocida como La Guitarra, el personal policial interceptó al vehículo en el que viajaba una pareja con su hijo recién nacido, de apenas once días de vida. Al constatar que el bebé presentaba dificultades respiratorias, signos vitales débiles y un cuadro compatible con ahogamiento, los efectivos iniciaron maniobras de primeros auxilios mientras se dirigían de urgencia al hospital, con balizamiento y sirena activados.

El menor fue trasladado rápidamente al nosocomio, donde el personal médico continuó con la atención especializada en el área de neonatología. Tras ser asistido, se confirmó un cuadro de crisis por ahogamiento. Como medida preventiva y debido a su corta edad, el bebé quedó en observación durante 24 horas.

Desde el centro de salud informaron que el recién nacido evolucionó favorablemente y se encuentra fuera de peligro.