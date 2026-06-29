Diego Santilli habló sobre Adorni: «Está anímicamente destruido»

En su primera aparición pública tras ser designado jefe de Gabinete, Santilli respaldó la gestión de Javier Milei, se refirió a la salida de Manuel Adorni y aseguró que el Gobierno buscará profundizar las reformas.

A pocas horas de asumir oficialmente como jefe de Gabinete, Diego Santilli brindó este lunes sus primeras declaraciones públicas y se refirió al estado de Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de la investigación judicial que enfrenta.

Consultado sobre su antecesor, Santilli aseguró que el exfuncionario atraviesa un momento difícil desde lo personal. «Adorni está anímicamente destruido», afirmó, sin profundizar sobre la causa judicial que motivó su salida del Gobierno.

Durante la entrevista, el flamante jefe de Gabinete también defendió la gestión del presidente Javier Milei y destacó el rumbo político y económico de la administración nacional. «Hay que seguir adelante, porque las reformas implican desarrollo, crecimiento y consolidar lo que venimos haciendo», sostuvo.

En ese sentido, consideró que el actual gobierno es «el más reformista de la historia» y manifestó su deseo de que Milei continúe al frente del Ejecutivo después de 2027. «Estoy convencido que tiene que ser el primer presidente no peronista que reelija, para continuar con el camino que lleva a una Argentina que se desarrolle ininterrumpidamente», expresó.

Santilli, que asumirá formalmente este martes a las 16, también reveló que antes de recibir el ofrecimiento del Presidente mantuvo una conversación telefónica con el expresidente Mauricio Macri. Sin embargo, aclaró que ese diálogo no estuvo relacionado con su nombramiento.

«Cuando hablé con Mauricio todavía no tenía el ofrecimiento del presidente. Conversar es parte del rol que tengo, pero la verdad es que no hablaba hace bastante con Macri», explicó.

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Por último, el nuevo jefe de Gabinete aseguró que el Ejecutivo continuará impulsando cambios estructurales y destacó el trabajo del equipo de gobierno. «El esfuerzo que estamos haciendo los argentinos tiene que valer la pena. Está empezando a valer la pena en todos los segmentos; por eso es clave seguir con este camino», concluyó.

Asimismo, afirmó que el Gobierno cuenta con «un Gabinete potente y muy profesional en todas las áreas», preparado para continuar avanzando con las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei.