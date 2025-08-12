¿Día del Niño o Día de las Infancias? El Gobierno decretó el nombre oficial

También la fecha de la celebración.

Por decisión del gobierno de Javier Milei, el Día de las Infancias deja de existir. El Decreto 562/2025, publicado en el Boletín Oficial, restablece la vieja denominación “Día del Niño”, dejando de lado la inclusión que se había conquistado en 2020 con un cambio simbólico clave.

La nueva fecha oficial es el tercer domingo de agosto, que este año será el 17. El viernes previo (15) también será no laborable, generando un fin de semana largo.

Con esta decisión, se reinstaló el término “Día del Niño”. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y de la ministra Sandra Pettovello.

En 2020, el término “Día de las Infancias” fue impulsado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con el objetivo de ampliar la mirada sobre la niñez, visibilizando no sólo a varones y mujeres, sino también a niñas y niños trans, no binaries, de pueblos originarios, con discapacidad y otras identidades silenciadas históricamente.

El origen del cambio fue resultado de una consulta federal coordinada por la SENAF, que reunió a organizaciones de infancia, género y diversidad de todo el país. Argentina fue uno de los primeros países de América Latina en institucionalizar el uso del término “infancias”, marcando un precedente regional.

Para 2023, más de 80 municipios argentinos ya celebraban oficialmente el “Día de las Infancias”, con actividades que promovían el juego libre, la igualdad y la identidad diversa.