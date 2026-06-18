Detuvieron a un joven y secuestraron una moto robada en Tupungato

Este miércoles por la tarde, alrededor de las 17:30, personal de la Subcomisaría San José junto a la Unidad Especial de Patrullaje realizó un operativo en calle Filippini, en el interior del Loteo Aranda de Tupungato.

Durante las maniobras, los efectivos observaron una motocicleta que circulaba sin chapa patente y sin luces reglamentarias. Al interceptar el rodado, se verificó la numeración del motor y se constató que tenía pedido de secuestro vigente por robo.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, se procedió a la aprehensión del conductor, de 26 años, y al secuestro de la motocicleta Honda XR250. El rodado fue trasladado a la Subcomisaría San José, donde quedó a disposición de la Justicia.