El hecho ocurrió este lunes a las 20:00 horas en la calle Coronel Videla Oeste. El delincuente de 31 años fue sorprendido con una mochila llena de cables robados tras violentar la entrada.

Un audaz intento de robo fue frustrado gracias al rápido accionar de la comunidad y la policía en el departamento de San Carlos. Alrededor de las 20:00 horas de este lunes 6 de abril, un hombre fue detenido tras ingresar ilegalmente a una vivienda ubicada en la zona de La Cañada, específicamente en la calle Coronel Videla Oeste.

El robo en San Carlos paso a paso

La víctima, un joven de 29 años identificado como L.F.P., se había ausentado de su domicilio por unas horas. Al regresar a su hogar, fue alertado por sus vecinos sobre movimientos sospechosos dentro de su propiedad. Según el reporte de la Comisaría 41, el delincuente había logrado entrar tras dañar severamente el candado de una de las puertas de acceso.

Detalles de la detención y elementos secuestrados:

Colaboración ciudadana: Los vecinos rodearon la zona para evitar la huida del sospechoso hasta la llegada de los móviles policiales.

Los vecinos rodearon la zona para evitar la huida del sospechoso hasta la llegada de los móviles policiales. El detenido: Se trata de un hombre de 31 años, identificado por las siglas J.D.M.

Se trata de un hombre de 31 años, identificado por las siglas Botín recuperado: Dentro de una mochila, el sujeto ocultaba aproximadamente 90 metros de cable (de 4 y 2 milímetros), además de una pinza utilizada para el corte y el candado violentado.

Actuaciones judiciales en la zona de La Cañada

Tras la captura, personal de la Policía Científica trabajó en el lugar del hecho para recolectar pruebas y huellas que compliquen la situación procesal del imputado. Por disposición de la Ayudante Fiscal de turno, el detenido fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de San Carlos.

Este episodio resalta la importancia de la vigilancia vecinal en las zonas rurales y suburbanas del Valle de Uco, donde el robo de cables y materiales de construcción ha mostrado un leve ascenso en el último mes de abril.