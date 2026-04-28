Desarticulan un predio por presunta faena ilegal y detienen a cinco personas

El procedimiento se inició tras una denuncia al 911 y permitió secuestrar animales y avanzar con una investigación por maltrato y actividades clandestinas.

Un operativo policial realizado en Guaymallén permitió desbaratar un predio que era investigado por presuntas prácticas de faena ilegal y maltrato animal. Como resultado del procedimiento, cinco personas fueron detenidas y se secuestraron varios animales.

La intervención tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Milagros y se originó a partir de un llamado a la línea de emergencias que alertaba sobre movimientos sospechosos vinculados a la manipulación de animales. Según fuentes oficiales, el lugar ya había sido objeto de actuaciones previas, lo que reforzó las sospechas.

En el marco de la investigación, se dispuso la participación de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), que mediante un sobrevuelo confirmó la presencia de animales dentro del predio. Ante la falta de habilitación para este tipo de actividad, la Justicia ordenó la custodia del lugar mientras se gestionaba una orden de allanamiento.

Durante ese operativo, dos personas intentaron escapar con equinos, lo que dio inicio a un patrullaje en la zona. Tras un rastrillaje en un sector descampado, los efectivos lograron recuperar los animales en un domicilio cercano, donde fueron hallados y puestos a resguardo.

Posteriormente, se concretó el allanamiento en la propiedad investigada, donde se secuestraron tres vacunos. Por disposición judicial, los cinco ocupantes del lugar fueron aprehendidos y trasladados a sede policial, quedando a disposición de la Justicia en el marco de una causa por presunto maltrato animal e infracción a la normativa vigente.