Cumbre de urgencia por el fallo de la Corte que puededejar presa a Cristina Kirchner

El encuentro será este lunes a las 15 en el Instituto Patria para definir los pasos a seguir. Fueron invitados todos los diputados nacionales del bloque.

Frente a la posibilidad de que en los próximos días la Corte Suprema deje firme el fallo condenatorio contra Cristina Kirchner, desde Unión por la Patria se convocó a una reunión de urgencia en la que fueron invitados todos los diputados del bloque.

La cita será este lunes a las 15 en el Instituto Patria y se espera la participación de legisladores, dirigentes y referentes del kirchnerismo para definir posibles acciones “ante la posibilidad inminente de la confirmación de la condena a CFK por parte de la Corte” por la causa Vialidad.

Ayer, la ex presidenta encabezó un acto del Partido Justicialista en la provincia de Corrientes y llamó a “estar atentos” a que la “metan presa” en los próximos días. También le atribuyó el posible fallo de la Corte a su reciente lanzamiento político para competir en la Tercera Sección de la provincia de Buenos Aires.

“Hace una semana atrás que, ante el desdoblamiento en la Provincia (importante por su representación cuantitativa y simbólica), anuncié que sería candidata a diputada por la Tercera Sección Electoral”, comenzó Cristina Kirchner. “Anuncié eso y bueno… ole… empezaron ‘Cómo va a ir’… En el año 1962, Perón desde el exilio fue candidato a gobernador en la Provincia por el FRAMINI, aunque lo dejaron. Cada uno tiene que estar en el lugar en el que mejor sirve”, agregó, antes de pasar al tramo más efusivo de su discurso.

Aseguró que cuando salió el anuncio de su candidatura “se desataron los demonios, comenzando a pedir de todos lados” que la metan presa. Ante esto, afirmó que “no hay que enojarse sino estar atentos”.

“Hay editoriales que dicen que estoy acorralada y acabada, pero si es así, por qué no me compitan y ganan electoralmente. Mirá cómo tiemblo”, añadió la expresidenta.

Más adelante recordó el atentado de septiembre de 2022. “Me gatillaron en la cara, porque me quieren presa o muerta”, dijo. Y siguió hablando de la decisión que debe tomar la Corte Suprema por la causa Vialidad: “Se están solazando sobre si me van a llevar en patrullero o qué. En el fondo ellos tienen miedo, y sólo los que tienen miedo y odio trabajan de esa manera”.

Con el rechazo de la recusación de Cristina Kirchner al juez Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal quedó completo para decidir si confirma la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex presidenta. No hay información sobre cuándo saldrá ese fallo, aunque podría ser inminente. En caso de hacerlo después del 19 de julio, la expresidenta tendrá derecho a postularse y a no cumplir la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad.

Desde la Corte hay hermetismo con respecto a cuándo saldrá al fallo que tendrá que confirmar o no la condena a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Cristina Kirchner. Pero se supo que la resolución saldrá de forma sorpresiva. Es decir, no habrá un día programado para el anuncio e incluso los miembros de la Corte se juramentaron entre ellos no difundir la fecha.

Desde el punto de vista técnico “el expediente ya está en condiciones de resolverse”, contó una fuente. El martes pasado, en su reunión de acuerdo, la Corte resolvió otras casi 400 causas.