Cornejo confirmó que Milei visitará Mendoza antes de las elecciones

Aún no hay fecha confirmada.

La ministra de Seguridad de la Nación encabezó la apertura de dos dependencias federales en Guaymallén. En medio de un fuerte mensaje político, llamó al diálogo con otras fuerzas .

El acto contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, el intendente Marcos Calvente, la ministra de Seguridad provincial, Mercedes Rus y el ministro de Defensa, Luis Petri, lo que evidenció la relevancia institucional y política del anuncio.

Durante el mismo acto, el gobernador Alfredo Cornejo confirmó que el presidente Javier Milei visitará Mendoza en los próximos días. La intención del mandatario será respaldar a las listas de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza en la recta final de la campaña.

“Estamos preparando una agenda y una propuesta de actividad para presentarle. Aún no hay fecha confirmada, pero esperamos concretarla en los próximos días”, adelantó Cornejo.