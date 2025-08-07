Con entrada gratuita, se desarrolla la Expo Educativa en Mendoza

Este jueves y viernes.

Con el lema Caminos por descubrir, la histórica muestra de carreras terciarias y universitarias se desarrollará el jueves 7 y viernes 8 de agosto en la Nave UNCuyo, la Nave Creativa y La Báscula, de la Ciudad de Mendoza. Participarán 32 institutos de Educación Superior de gestión pública y privada, con una oferta de 120 profesorados y tecnicaturas.

La actividad es libre y gratuita, enmarcada en un evento que incluirá charlas, talleres, actividades lúdico-recreativas y foodtrucks. Además, podrá visitarse de manera virtual a través de la plataforma expoeducativa.mendoza.edu.ar y en las redes sociales de las instituciones participantes.

En esta edición, la Expo Educativa Mendoza 2025 da un paso significativo al fortalecer el compromiso colectivo con la solidaridad y el derecho a la educación. Se invita especialmente a estudiantes y asistentes a colaborar con útiles escolares -lápices negros y de colores, lapiceras, reglas, cuadernos y carpetas-, y cartucheras y mochilas en buen estado que ya no utilicen. Todo lo recolectado será destinado a alumnos de escuelas públicas de zonas rurales de la provincia de Mendoza.

En esa misma línea, la Red Andina de Bibliotecas Universitarias (RADBU) impulsa Libros Libres, una iniciativa que busca democratizar el acceso al conocimiento y destacar el papel fundamental de las bibliotecas en el ecosistema educativo, promoviendo el intercambio y circulación de libros.

Cabe destacar que el portal expoeducativa.mendoza.edu.ar, actualizado y disponible durante todo el año, ofrece una experiencia virtual de orientación vocacional organizada en seis áreas: artes y diseño, ciencias básicas y naturales, tecnologías, ciencias sociales y humanas, salud y economía y derecho.

Quienes ingresen al sitio podrán filtrar la información por área, duración de las carreras y tipo de institución (pública o privada), además de acceder a una sección específica de orientación vocacional destinada a quienes necesiten acompañamiento en la elección de su futuro académico o profesional.