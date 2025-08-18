Comenzó el juicio por la muerte de Facundo Almendra

Un jurado popular deberá decidir la culpabilidad o inocencia de un militar retirado de San Carlos acusado de haberle disparado a su hijo por la espalda, causándole la muerte 20 días después, en diciembre de 2023.

Esta mañana la jueza penal Laura Guajardo abrió el debate en la modalidad de juicio por jurados que tiene a Cristóbal Emiliano Almendra Blázques (72) acusado por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego” cuya víctima fue Facundo Almendra Sosa (36).

Los 12 integrantes del jurado, tras las instrucciones de la magistrada, escucharon los alegatos de apertura que realizaron el jefe de la fiscalía del Valle de Uco Javier Pascua y el abogado defensor, Fernando Peñaloza.

Pascua destacó que el acusado le disparó por la espalda el 11 de diciembre de 2023 en la casa donde habitaba el mayor, y que se trató de un caso de homicidio agravado, según su hipótesis.

Por su parte, el defensor Peñaloza ofreció otra versión de los hechos, sosteniendo que Cristóbal llamó a Facundo por teléfono para hablar y explicarle que si podía ir a vivir con él su hermana, quien estaba a punto perder la casa que tenía en alquiler.

La negativa provocó que se iniciara una pelea entre padre e hijo que terminó en una habitación de la casa, cuando el padre tomó una escopeta y disparó. Facundo salió de la casa y terminó herido en la calle.

Luego fue internado y los médicos de Scaravelli lograron estabilizarlo tras operarlo, aunque quedó internado en terapia intensiva pero sin riesgo de perder la vida, según el abogado

El 19 de diciembre los médicos le encontraron dos bacterias asociadas a un cuadro de neumonía que le provocaría la muerte.

“Cristóbal no tuvo la intención de matar a su hijo; sin intención y para disuadirlo lesiona a su hijo; la causa de muerte fue la sepsis generalizada adquirida en el hospital Scaravelli”, sostuvo la defensa.

La investigación

Según la versión judicial, el 11 de diciembre del 2023 en el interior del domicilio ubicado en Tucumán N°148, de la localidad de San Carlos, el acusado, Cristóbal Emiliano Almendra Blazques, luego de tomar un arma de fuego de uso civil, tipo escopeta, marca Beretta, calibre 28, efectuó un disparo contra el cuerpo de su hijo Facundo.

El disparo fue en el tórax, región dorsal izquierda, puso en riesgo su vida al ocasionarle herida de arma de fuego en hemitórax izquierdo, lo que le provocó neumotórax y una lesión en el pulmón.

Como consecuencia de ello se le debió extirpar el lóbulo superior del pulmón izquierdo, causándole una insuficiencia respiratoria que requirió su inmediata internación en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

Debido al mal estado de salud la víctima contrajo una neumonía intrahospitalaria y finalmente falleció el 30 de diciembre de 2023 en Hospital Scaravelli de Tunuyán, a causa de un fallo multiorgánico por sepsis.