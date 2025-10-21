Calpe amplía su horizonte comercial

Calpe inauguró el pasado 1° de octubre, su primer Punto de Ventas, destinado a satisfacer la creciente demanda de productos personalizados que se elaboran en su planta.

Con esta nueva división dentro de su estructura comercial, la empresa busca acercarse directamente a quienes requieren regalos empresariales, personales y decorativos, ofreciendo artículos únicos que combinan creatividad, tecnología y diseño.

El local se ubica en avenida San Martín 1369, de Tunuyán. Cuenta con un amplio stock que incluye copas, cuadros, chapas decorativas, sellos, impresiones 3D y grabados láser. Además, dispone de un equipo de diseñadores especializados que trabajan junto a cada cliente para garantizar un resultado personalizado y de calidad, en línea con los estándares que distinguen a la marca.

De esta manera, Calpe suma este nuevo espacio a su sólida estructura de soportes publicitarios, pantallas LED y medios de vía pública, consolidando su presencia en el mercado y reafirmando su compromiso con la innovación, la atención personalizada y la excelencia.