Baja en la edad de imputabilidad: estos son los diputados que apoyaron el proyecto

Como se informó, la Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La iniciativa fue sancionada por 149 a favor del oficialismo y aliados contra 100 votos en contra del peronismo y la izquierda, entre otros bloques minoritarios.
Bloque por bloque, así votó cada uno de los legisladores de la cámara baja:
Votos afirmativos
La Libertad Avanza
Sabrina Ajmechet (La Libertad Avanza)
Carlos Alberto Almena (La Libertad Avanza)
Lisandro Almirón (La Libertad Avanza)
Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza)
Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza)
Damián Arabia (La Libertad Avanza)
Belén Avico (La Libertad Avanza)
Atilio Basualdo (La Libertad Avanza)
Mónica Becerra (La Libertad Avanza)
Beltrán Benedit (La Libertad Avanza)
Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza)
Rocío Bonacci (La Libertad Avanza)
Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza)
Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza)
Adrián Brizuela (La Libertad Avanza)
Eliana Bruno (La Libertad Avanza)
Mariano Campero (La Libertad Avanza)
Alejandro Carrancio (La Libertad Avanza)
Giselle Castelnuovo (La Libertad Avanza)
Abel Chiconi (La Libertad Avanza)
Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza)
Romina Diez (La Libertad Avanza)
Nicolás Emma (La Libertad Avanza)
Alejandro Fargosi (La Libertad Avanza)
Alida Ferreyra (La Libertad Avanza)
Sergio Figliuolo (La Libertad Avanza)
María Gabriela Flores (La Libertad Avanza)
Maira Frías (La Libertad Avanza)
María Virginia Gallardo (La Libertad Avanza)
Álvaro García (La Libertad Avanza)
Carlos García (La Libertad Avanza)
Silvana Giudici (La Libertad Avanza)
Rosario Goitia (La Libertad Avanza)
Alfredo González (La Libertad Avanza)
María Luisa González Estevarena (La Libertad Avanza)
Maura Gruber (La Libertad Avanza)
Jairo Guzmán (La Libertad Avanza)
Diego Hartfield (La Libertad Avanza)
Patricia Holzman (La Libertad Avanza)
Gerardo Huesen (La Libertad Avanza)
Gladys Humenuk (La Libertad Avanza)
María Cecilia Ibáñez (La Libertad Avanza)
Andrés Ariel Laumann (La Libertad Avanza)
Lilia Lemoine (La Libertad Avanza)
Andrés Leone (La Libertad Avanza)
Mercedes Llano (La Libertad Avanza)
Enrique Lluch (La Libertad Avanza)
Johanna Sabrina Longo (La Libertad Avanza)
Lorena Macyszyn (La Libertad Avanza)
Álvaro Martínez (La Libertad Avanza)
Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza)
Julieta Metrál Asensio (La Libertad Avanza)
Soledad Molinuevo (La Libertad Avanza)
Soledad Mondaca (La Libertad Avanza)
Guillermo Montenegro (La Libertad Avanza)
Juan Pablo Montenegro (La Libertad Avanza)
Francisco Morchio (La Libertad Avanza)
Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza)
Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza)
Miriam Niveyro (La Libertad Avanza)
Joaquín Ojeda (La Libertad Avanza)
Sebastián Pareja (La Libertad Avanza)
Marcos Patiño Brizuela (La Libertad Avanza)
Santiago Pauli (La Libertad Avanza)
Agustín Pellegrini (La Libertad Avanza)
Federico Agustín Pelli (La Libertad Avanza)
José Peluc (La Libertad Avanza)
Luis Petri (La Libertad Avanza)
María Lorena Petrovich (La Libertad Avanza)
Luis Albino Picat (La Libertad Avanza)
María Celeste Ponce (La Libertad Avanza)
Manuel Quintar (La Libertad Avanza)
Valentina Ravera (La Libertad Avanza)
Adrián Ravier (La Libertad Avanza)
Verónica Razzini (La Libertad Avanza)
Karen Reichardt (La Libertad Avanza)
Gastón Riesco (La Libertad Avanza)
Gonzalo Roca (La Libertad Avanza)
Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza)
Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza)
Juliana Santillán Juárez Brahim (La Libertad Avanza)
Santiago Santurio (La Libertad Avanza)
Laura Soldano (La Libertad Avanza)
Yamile Tomassoni (La Libertad Avanza)
Rubén Darío Torres (La Libertad Avanza)
Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza)
José Federico Tournier (La Libertad Avanza)
César Treffinger (La Libertad Avanza)
Hernán Urien (La Libertad Avanza)
Patricia Vásquez (La Libertad Avanza)
Andrea Fernanda Vera (La Libertad Avanza)
Lorena Villaverde (La Libertad Avanza)
Gino Visconti (La Libertad Avanza)
Carlos Raúl Zapata (La Libertad Avanza)
PRO
Martín Yeza (PRO)
Javier Sánchez Wrba (PRO)
Cristian Ritondo (PRO)
Martín Ardohain (PRO)
Álvaro González (PRO)
Antonela Giampieri (PRO)
Alicia Fregonese (PRO)
Alejandro Finocchiaro (PRO)
Fernando De Andreis (PRO)
María Florencia De Sensi (PRO)
Emmanuel Bianchetti (PRO)
UCR
Pamela Verasay (UCR)
Darío Schneider (UCR)
Guillermo César Aguero (UCR)
Lisandro Nieri (UCR)
Diógenes González (UCR)
Gerardo Cipolini (UCR)
MID
Oscar Zago (MID)
Eduardo Falcone (MID)
Innovación Federal
Yolanda Vega (Innovación Federal)
Daniel Vancsik (Innovación Federal)
Yamila Ruiz (Innovación Federal)
Pablo Outes (Innovación Federal)
Alberto Arrúa (Innovación Federal)
Oscar Herrera (Innovación Federal)
Bernardo Biella (Innovación Federal)
Encuentro Federal
Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal)
Provincias Unidas
Alejandra Torres (Provincias Unidas)
Gisela Scaglia (Provincias Unidas)
Juan Schiaretti (Provincias Unidas)
Jorge Rizzotti (Provincias Unidas)
Esteban Paulón (Provincias Unidas)
José Núñez (Provincias Unidas)
Lourdes Arrieta (Provincias Unidas)
Jorge Ávila (Provincias Unidas)
Carolina Basualdo (Provincias Unidas)
Martín Lousteau (Provincias Unidas)
Pablo Juliano (Provincias Unidas)
Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas)
Ignacio García Aresca (Provincias Unidas)
Pablo Farías (Provincias Unidas)
Mariela Coletta (Provincias Unidas)
Juan Fernando Brugge (Provincias Unidas)
Sergio Capozzi (Provincias Unidas)
Coalición Cívica
Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica)
Producción y Trabajo
Nancy Viviana Picón Martínez (Producción y Trabajo)
Carlos Jaime Quiroga (Producción y Trabajo)
País Federal
Claudio Álvarez (País Federal)
Gerardo Gustavo González (País Federal)
Independencia
Javier Noguera (Independencia)
Gladys Medina (Independencia)
Elia Marina Fernández (Independencia)
Adelante Buenos Aires
Karina Banfi (Adelante Buenos Aires / UCR)
La Neuquinidad
Karina Maureira (La Neuquinidad)
Por Santa Cruz
José Luis Garrido (Por Santa Cruz)
Votos negativos
Unión por la Patria
Hilda Aguirre (Unión por la Patria)
Ernesto “Pipi” Alí (Unión por la Patria)
Cristian Andino (Unión por la Patria)
Javier Andrade (Unión por la Patria)
Jorge Neri Araujo Hernández (Unión por la Patria)
Martín Aveiro (Unión por la Patria)
Marcelo Barbur (Unión por la Patria)
Luis Eugenio Basterra (Unión por la Patria)
Gustavo Bordet (Unión por la Patria)
Alejandrina Borgatta (Unión por la Patria)
Santiago Cafiero (Unión por la Patria)
Celia Campitelli (Unión por la Patria)
Julieta Marisol Campo (Unión por la Patria)
Lucía Cámpora (Unión por la Patria)
Florencia Carignano (Unión por la Patria)
Sergio Guillermo Casas (Unión por la Patria)
Carlos Castagneto (Unión por la Patria)
Jorge Chica (Unión por la Patria)
Ricardo Daives (Unión por la Patria)
María Graciela De la Rosa (Unión por la Patria)
Fernanda Díaz (Unión por la Patria)
Sergio Dolce (Unión por la Patria)
Gabriela Estévez (Unión por la Patria)
Emir Félix (Unión por la Patria)
Abelardo Ferrán (Unión por la Patria)
Andrea Freites (Unión por la Patria)
Sebastián Galmarini (Unión por la Patria)
María Teresa García (Unión por la Patria)
Diego A. Giuliano (Unión por la Patria)
José Glinski (Unión por la Patria)
José Gómez (Unión por la Patria)
Juan Grabois (Unión por la Patria)
Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria)
Raúl Hadad (Unión por la Patria)
Itai Hagman (Unión por la Patria)
Ana María Ianni (Unión por la Patria)
Máximo Kirchner (Unión por la Patria)
Moira Lanesan Sancho (Unión por la Patria)
Aldo Leiva (Unión por la Patria)
Jimena López (Unión por la Patria)
Cecilia López Pasquali (Unión por la Patria)
Juan Pablo Luque (Unión por la Patria)
Marcelo Mango (Unión por la Patria)
Mario Manrique (Unión por la Patria)
Marianela Marclay (Unión por la Patria)
Varinia Lis Marín (Unión por la Patria)
Juan Marino (Unión por la Patria)
Germán Pedro Martínez (Unión por la Patria)
Guillermo Michel (Unión por la Patria)
Fernanda Miño (Unión por la Patria)
Juan Carlos Molina (Unión por la Patria)
Matías Molle (Unión por la Patria)
Cecilia Moreau (Unión por la Patria)
Hugo Antonio Moyano (Unión por la Patria)
Jorge Mukdise (Unión por la Patria)
Estela Mary Neder (Unión por la Patria)
Kelly Olmos (Unión por la Patria)
Blanca Inés Osuna (Unión por la Patria)
Sergio Omar Palazzo (Unión por la Patria)
Claudia María Palladino (Unión por la Patria)
María Graciela Parola (Unión por la Patria)
Gabriela Pedrali (Unión por la Patria)
Paula Andrea Penacca (Unión por la Patria)
Horacio Pietragalla Corti (Unión por la Patria)
Lorena Pokoik (Unión por la Patria)
Luciana Potenza (Unión por la Patria)
Agustina Propato (Unión por la Patria)
Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria)
Santiago Roberto (Unión por la Patria)
Agustín Rossi (Unión por la Patria)
Marina Salzmann (Unión por la Patria)
Nancy Sand (Unión por la Patria)
Sabrina Selva (Unión por la Patria)
Adriana Serquis (Unión por la Patria)
Vanesa Siley (Unión por la Patria)
Guillermo Snopek (Unión por la Patria)
Julia Strada (Unión por la Patria)
Jorge Taiana (Unión por la Patria)
Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria)
Caren Tepp (Unión por la Patria)
Paulo Agustín Tita (Unión por la Patria)
Pablo Todero (Unión por la Patria)
Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria)
Nicolás Alfredo Trotta (Unión por la Patria)
Eduardo Félix Valdés (Unión por la Patria)
María Elena Velázquez (Unión por la Patria)
Luana Volnovich (Unión por la Patria)
Hugo Yasky (Unión por la Patria)
Pablo Raúl Yedlin (Unión por la Patria)
Natalia Zaracho (Unión por la Patria)
Christian Alejandro Zulli (Unión por la Patria)
Frente de Izquierda – Unidad
Néstor Pitrola (Frente de Izquierda – Unidad)
Nicolás del Caño (Frente de Izquierda – Unidad)
Romina del Pla (Frente de Izquierda – Unidad)
Myriam Bregman (Frente de Izquierda – Unidad)
Elijo Catamarca
Fernanda Ávila (Elijo Catamarca)
Sebastián Nóbrega (Elijo Catamarca)
Fernando Monguillot (Elijo Catamarca)
Primero San Luis
Jorge Fernández (Primero San Luis)
Defendamos Córdoba
Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba)
Ausentes
Carlos Cisneros (Unión por la Patria)
Roxana Monzon (Unión por la Patria)
Mónica Frade (Coalición Cívica)
Daiana Fernández Molero (PRO)
Nicolás Massot (Encuentro Federal)
Marcela Pagano (Coherencia)
María Inés Zigaran (Provincias Unidas)