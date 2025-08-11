¿Baja el Zonda al Valle de Uco?

Qué dicen las alertas.

En temperatura, este lunes promete ser agradable ya que el termómetro se ubicará rondando los 25°. Pero esto se deberá a la presencia de viento Zonda.

Desde la Dirección de Contingencia Climáticas, se registrará “circulación de viento norte a sur en forma leve afectando zona Este, Norte, Sur y Gran Mendoza, persistiendo durante la tarde y parte de la noche. En la franja Este provincial podría extenderse hasta el martes”.

“Se espera viento Zonda leve en cordillera Sur, intensificándose desde el mediodía, afectando también sector Oeste del Valle de Uco y Sur de Malargüe. Se mantendría durante la noche y madrugada del martes”, agregaron.

El pronóstico para el martes indica que “continúa viento Zonda en cordillera Sur, Valle de Uco y Malargüe, intensificándose desde el mediodía. En Malargüe, velocidades promedio de 40 km/h. entre las 13 y 19 horas, con posibles ráfagas superiores. Probable extensión débil hacia Valle de Uspallata”.

Tras el viento Zonda se espera “el ingreso de un frente frío con viento sur (40 km/h) desde las 16 horas en zona Sur, alcanzando Valle de Uco cerca de las 18 horas y posteriormente zona Norte y Este”.