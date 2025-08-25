 Saltar al contenido
Valle de Uco

Así será el recorrido de la Garrafa en tu Barrio por el Valle de Uco

agosto 25, 2025

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables, que tiene por finalidad aliviarles el bolsillo y garantizarles el derecho al acceso a quienes no poseen gas de red, visitará los 18 departamentos mendocinos durante la próxima semana.

Precios de la garrafa de 10 kg

$ 9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

¿Qué deben presentar los interesados?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia del DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar, además, fotocopia del carnet del PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retire en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Lunes 25

Tunuyán

* Colonia Las Rosas. Ruta Provincial Nº 92 y calle Reyna (ex-CuaCua). 9.30.

* La Estacada: barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. 11.

* La Estacada: Ruta Nacional Nº 40 y calle La Fe (exfinca Lobato). 12.

Martes 26

San Carlos

* La Consulta: Loteo Suárez. 10.

* La Consulta. Plazoleta. Frente al Centro de Salud. 10.

* La Consulta: paraje La Cañada. Barrio La Cañada. 11.30.

Tupungato

* Gualtallary: plaza Divino Niño. 10.

Miércoles 27

Tunuyán

* La Puntilla: paraje El Totoral. Escuela Nº 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. 9.30.

* La Primavera. Centro de Salud Nº 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. 11.

* Ciudad: Delegación de Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. 12.

Jueves 28

Tupungato

* Villa Bastías: barrio 6 de Septiembre. CIC. 9.30.

San Carlos

* Eugenio Bustos: paraje El Cepillo. Barrio Renacer. 10.

* Eugenio Bustos: calle El Indio. Predio de Notamadera. 10.30.

* Eugenio Bustos: calles Cobos y Libertad. 11.30.

Viernes 29

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud Nº 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. 9.30.

Ciudad: Centro de Salud Nº 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional Nº 40. Km 84. 11.

Ciudad: Centro de Salud Nº 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. 12.

Sábado 30

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud Nº 97. Tabanera s/n. 9.30.

Villa Seca: Centro de Salud Nº 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. 11.

El Algarrobo: salón de la Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. 12.