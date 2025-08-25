Así será el recorrido de la Garrafa en tu Barrio por el Valle de Uco

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables, que tiene por finalidad aliviarles el bolsillo y garantizarles el derecho al acceso a quienes no poseen gas de red, visitará los 18 departamentos mendocinos durante la próxima semana.

Precios de la garrafa de 10 kg

$ 9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

¿Qué deben presentar los interesados?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia del DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar, además, fotocopia del carnet del PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retire en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Lunes 25

Tunuyán

* Colonia Las Rosas. Ruta Provincial Nº 92 y calle Reyna (ex-CuaCua). 9.30.

* La Estacada: barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. 11.

* La Estacada: Ruta Nacional Nº 40 y calle La Fe (exfinca Lobato). 12.

Martes 26

San Carlos

* La Consulta: Loteo Suárez. 10.

* La Consulta. Plazoleta. Frente al Centro de Salud. 10.

* La Consulta: paraje La Cañada. Barrio La Cañada. 11.30.

Tupungato

* Gualtallary: plaza Divino Niño. 10.

Miércoles 27

Tunuyán

* La Puntilla: paraje El Totoral. Escuela Nº 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. 9.30.

* La Primavera. Centro de Salud Nº 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. 11.

* Ciudad: Delegación de Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. 12.

Jueves 28

Tupungato

* Villa Bastías: barrio 6 de Septiembre. CIC. 9.30.

San Carlos

* Eugenio Bustos: paraje El Cepillo. Barrio Renacer. 10.

* Eugenio Bustos: calle El Indio. Predio de Notamadera. 10.30.

* Eugenio Bustos: calles Cobos y Libertad. 11.30.

Viernes 29

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud Nº 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. 9.30.

Ciudad: Centro de Salud Nº 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional Nº 40. Km 84. 11.

Ciudad: Centro de Salud Nº 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. 12.

Sábado 30

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud Nº 97. Tabanera s/n. 9.30.

Villa Seca: Centro de Salud Nº 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. 11.

El Algarrobo: salón de la Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. 12.