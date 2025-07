Así será el recorrido de la Garrafa en tu Barrio por el Valle de Uco

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. Visitará los 18 departamentos.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$8.000 pesos en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio por el Valle de Uco

Lunes 28

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial Nº 92 y calle Reyna. (Ex Cua Cua). A las 9:30.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.

La Estacada: Ruta Nacional Nº 40 y calle La Fé. (Ex finca Lobato). A las 12.

Martes 29

Tupungato

Ciudad: Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10.

Miércoles 30

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela Nº 1-375 “José Pedroni”. Calle Guiñazú s/n. A las 9:30.

La Primavera: Centro de Salud Nº 61 “Dr. Juan J. Begué”. Calderón s/n. A las 11.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.

Jueves 31

San Carlos

Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 11.

Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11:30.

Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 12:30.

Tupungato

La Arboleda: Paraje: La Estacada. Loteo Blanco. A las 10.

Viernes 1 de agosto

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud Nº 98. “Dr. Juan José Delgado”. Calle 25 de Mayo 230. A las 9:30.

Ciudad: Centro de Salud Nº 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta Nacional Nº 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud Nº 171 “Dr. Miguel Angel Manzano”. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Sábado 02

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud Nº 97. Tabanera s/n. A las 9:30.

Villa Seca: Centro de Salud Nº 181 “Dra. Victoria Aruani”. Corredor Productivo s/n. A las 11.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.