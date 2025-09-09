Argentina visitará a Ecuador por Eliminatorias

Los cambios que piensa Scaloni para este nuevo encuentro.

Con la ausencia de Messi, el seleccionado nacional jugará este martes en Guayaquil en el cierre de las Eliminatorias y se esperan varias modificaciones respecto al equipo que goleó 3-0 a Venezuela en el Monumental.

Scaloni prepara variantes en todas las líneas salvo en el arco, donde Emiliano “Dibu” Martínez seguirá como titular indiscutido. Leonardo Balerdi ocupará el lugar del Cuti Romero, mientras que en los laterales el entrenador analiza distintas opciones.

Entre las alternativas aparecen Giuliano Simeone y Nicolás González, quienes ya mostraron dinámica en el último encuentro frente a Venezuela. Sin embargo, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña también podrían ser de la partida para reforzar los costados.

En el mediocampo, Alexis Mac Allister volvería al once inicial en lugar de Franco Mastantuono. Además, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso tienen chances de ingresar, lo que modificaría la estructura del equipo.

En ofensiva, la gran incógnita está en la dupla. Julián Álvarez podría continuar como referencia, aunque Lautaro Martínez, que viene de marcar, podría acompañarlo desde el arranque.