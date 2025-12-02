AlertAR: qué es y cómo funciona el sistema que avisará emergencias al celular

El gobierno nacional anunció que implementará un sistema nacional de alerta temprana llamado «AlertAR», que enviará avisos inmediatos a todos los teléfonos celulares en zonas de riesgo ante catástrofes naturales, eventos extremos o situaciones de emergencia pública.

La presentación vía redes sociales del Ministerio de Seguridad, definió la iniciativa como “un cambio de paradigma” y remarcó que, por primera vez, la Argentina contará con una herramienta “moderna, directa y masiva”, basada en tecnología Cell Broadcast, capaz de emitir mensajes simultáneos hacia todos los dispositivos presentes en un área específica, sin importar compañía, modelo, plan o disponibilidad de datos.

Más tarde, la saliente ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, dieron más detalles sobre el funcionamiento de AlertAR.

El sistema será operado por el Ministerio de Seguridad en coordinación con la Secretaría de Innovación, ENACOM y las empresas de telecomunicaciones. Su financiamiento proviene del Fondo de Servicio Universal, que permitirá a las compañías adaptar su infraestructura para integrar la tecnología.

Cómo funcionará AlertAR

Bullrich explicó que el sistema enviará un mensaje emergente que aparecerá directamente en pantalla, aun con el teléfono bloqueado. Incluso, según la ministra, podrá activarse “en algunos casos, con el celular apagado”.

El objetivo es dar instrucciones claras y específicas según el evento: “El mensaje sale y te dice ‘en tantos minutos usted se tiene que ir de su casa’ o ‘debe dirigirse a tal refugio’. Son indicaciones precisas”.

La ex titular de Seguridad fue crítica con los mecanismos actuales de comunicación en desastres. “Hoy tenemos una catástrofe y tenemos que avisar por los medios, pero no damos instrucciones claras a la gente y no sabemos quiénes pueden tener alguna consecuencia”, señaló.

AlertAR, agregó, busca cerrar esa brecha informativa: avisos inmediatos, detectando solo a quienes están dentro del área afectada mediante georreferenciación, lo que evita saturar a usuarios fuera de la zona comprometida.

Asimismo, dijo que el sistema también reforzará las búsquedas urgentes de personas, como Alerta Sofía, que hasta ahora dependía principalmente de redes sociales. Con AlertAR, los avisos podrán llegar de forma inmediata y masiva a la región donde se intenta encontrar a un menor perdido.

Emergencias, clima y búsqueda de personas

Genua definió a AlertAR como “un hito para proteger a la población, salvar vidas y reducir daños ante emergencias”. El secretario detalló que el Ministerio de Seguridad podrá emitir avisos frente a:

Catástrofes naturales

Eventos meteorológicos extremos

Situaciones de riesgo público

Emergencias repentinas con impacto territorial

“Por primera vez, el país contará con una herramienta que emitirá alertas oficiales en tiempo real y directo al celular de cada persona que se encuentre en la zona afectada”, expresó. Y remarcó dos aspectos centrales: no requiere apps y no utiliza datos personales.