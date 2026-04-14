Alerta por Zonda y tormentas en Mendoza: a qué hora cambia el tiempo y qué zonas se verán afectadas

Mendoza tendrá este martes una jornada marcada por la variabilidad climática, con una temperatura máxima que alcanzará los 28 grados y condiciones que irán desmejorando hacia la noche. El dato clave será la combinación de viento Zonda y tormentas aisladas en distintas zonas de la provincia.

Durante la tarde se prevé la presencia de viento Zonda de intensidad débil (entre las 14 y las 19) que afectará principalmente a Malargüe y sectores de la precordillera sur (incluido el sur del departamento). Este fenómeno podría generar un aumento momentáneo de la temperatura y baja humedad.

En paralelo, se producirá el ingreso de viento del sur leve (desde las 15 en la zona Sur) que avanzará progresivamente hacia el resto del territorio provincial (alcanzando el oasis Norte cerca de las 17).

Este cambio en la circulación del aire provocará un descenso térmico y condiciones más inestables hacia el cierre del día. Se espera que el viento sur se mantenga al menos hasta las 22, lo que favorecerá la formación de tormentas en horas de la noche.

De esta manera, el martes presentará un escenario dinámico (con contrastes marcados entre la tarde y la noche), por lo que se recomienda seguir de cerca la evolución del tiempo en cada zona.