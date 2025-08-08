Alerta por Estafa: falsos mensajes del Correo Argentino

Emitieron un comunicado alertando por estas maniobras.

Ante la difusión de estafas virtuales realizadas en nombre de Correo Argentino, la empresa compartió una serie de recomendaciones para protegerse. Según explicó a través de las redes sociales, existen personas que organizan fraudes relacionados con envíos.

«¿Recibiste un mensaje o e-mail diciendo ser Correo Argentino? Si te pide que ingreses a un enlace o brindes tus datos, NO lo hagas. ¡Es falso!», aseguraron desde la compañía.

Asimismo, recordaron que nunca se solicitarán datos bancarios, claves o contraseñas, ni pagos por enlaces externos. También se debe desconfiar de la comunicación si la misma contiene faltas de ortografía o hace hincapié en la urgencia para hacer clic.

Ante situaciones de esta naturaleza, no se debe responder ni abrir los enlaces, sino reportar el mensaje a través de las redes de la empresa o por medio de atcliente@correoargentino.com.ar.

El método más frecuente es el phishing, una técnica de engaño en la que el estafador simula ser una entidad confiable. En este caso, los mensajes indican que hay un paquete retenido o un problema con una entrega. Para “solucionarlo”, solicitan al usuario que haga clic en un enlace, complete un formulario o pague un arancel.