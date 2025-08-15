Accidente vial en San Carlos

Fue en Ruta 143 y Ruta 40, Pareditas, San Carlos.

Dos vehículos colisionaron en San Carlos, una camioneta Toyota y un Vehículo Nivus.

El hecho ocurrió cuando circulaba la camioneta por Ruta 143 con dirección de sur a norte y llegar a intersección con Ruta Nacional 40, observó un vehículo que circulaba por Ruta Nacional 40 con dirección de oeste a este, el cual no frenó y lo colisionó en la parte izquierda delantera de su camioneta.

El conductor y acompañante del vehículo Volkswagen fueron asistidos en el lugar por la ambulancia y siendo trasladados al nosocomio local para mejor atención.