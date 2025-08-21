A qué hora podría bajar el Zonda en el Valle de Uco

En horas de la tarde.

Como ya se ha anticipado, el pronóstico del tiempo indica la inminente llegada del viento Zonda a sectores del llano durante la tarde de este jueves.

Según señalaron desde la Dirección de Contingencias Climáticas, las ráfagas podrían tener una intensidad «moderada a fuerte».

¿A qué hora podría sentirse en el Valle de Uco?

En detalle, la alerta amarilla por Zonda rige por distintos tramos horarios según la zona:

6.00- 7.00 – Precordillera sur

12.00 – Malargüe y Uspallata

14.00 – Valle de Uco con mayor intensidad

17.00 – Gran Mendoza y zona Este

18.00 – Gran Mendoza