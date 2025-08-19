¿A cuánto cotiza el dólar blue este martes?

El dólar blue sigue intermitente y este martes baja tras la suba del arranque de semana. En las cuevas de referencias se ofrece a $1.315 para la compra y $1.335 para la venta.

El dólar paralelo viene de acumular un incremento de $120 durante el mes de julio, si bien, desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el 14 de abril, retrocedió $40 ($ 1.375).

El dólar oficial se mantiene estable en las pantallas del Banco Nación y cotiza a $1.275 para la compra y $1.315 para la venta. El oficial subió este lunes 5 pesos, aunque en lo que va del mes, la divisa acumula una baja de $65 tras la disparada de julio, cuando se acercó al techo de la banda y cerró en $1.380.

Los dólares financieros arrancaron la jornada con pequeñas bajas y cotizan el MEP a $1.298 y el CCL a $1.298.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, se ubica en $1.709,50 en el Banco Nación y $1.711 en el promedio del resto de las entidades bancarias.

La brecha entre el dólar oficial y el informal es de 1,52%. El paralelo cotiza $105 por arriba del valor con el que abrió el año ($1.230).