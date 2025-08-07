Volcó un camión en La Consulta

Fue en la madrugada de este jueves.

Pasadas las 5 de la mañana de este jueves, el conductor de un camión protagonizó un siniestro vial en La Consulta, San Carlos.

Un llamado a la línea de emergencias 911 alertando sobre un vuelco en la intersección de la Ruta Nacional 40 y calle San Martín, de ese distrito. Al arribar al lugar, personal policial constató el siniestro y solicitó una ambulancia.

El hecho ocurrió cuando el camionero circulaba en dirección Norte-Sur por Ruta Nacional 40 cuando, al llegar a la intersección con calle San Martín, perdió el dominio del camión, lo que provocó el vuelco del vehículo, que quedó detenido sobre el lateral oeste de la calzada.

Personal del SEC asistió al conductor, diagnosticando traumatismo de cráneo y fue trasladado al hospital local para observación y estudios complementarios.

Por disposición del ayudante fiscal Dr. Pablo Ortiz, se hizo presente Policía Científica en el lugar y personal de Policía Vial para el dosaje de alcohol en sangre, el cual arrojó resultado negativo.