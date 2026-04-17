Volcó un camión con carga de uva en Ruta 40 en San Carlos

El conductor perdió el control del vehículo y terminó sobre la banquina. No hubo heridos.

Un siniestro vial se registró durante la noche en San Carlos, donde un camión volcó mientras circulaba por la Ruta Nacional 40.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:05 en la intersección con calle San Martín, según informaron desde la Comisaría 41°. El vehículo, un camión Mercedes Benz, era conducido por un hombre de 53 años que transportaba aproximadamente 8.000 kilos de uva.

Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó volcando sobre el lateral este de la calzada.

A pesar de la magnitud del incidente, el propio chofer indicó que no presentaba lesiones y no fue necesario su traslado ni asistencia médica.

En el lugar trabajó personal policial y bomberos, quienes realizaron tareas de limpieza para despejar la ruta y garantizar la circulación vehicular.