VIDEO: Mecheras robaron peluches en San Carlos

Fue en el distrito de San Carlos.

El pasado sábado pasadas las 11 de la mañana, en la previa al Día del Niño, dos mujeres simularon ser clientas en un local de juguetes ubicado en el local de calle San Martín y San Juan Bosco en Eugenio Bustos.

Mientras distraían a la vendedora, ocultaron entre sus pertenencias tres peluches, uno grande valuado en $30 mil y dos de tamaño pequeño valuados en $15 mil.

Al advertir lo sucedido, desde el comercio se dio aviso a la policía, los efectivos llegaron al lugar para intentar identificarlas a través de las imágenes que captó la cámara de seguridad ubicada en el lugar.

Las imágenes, muestran claramente lo sucedido. A raíz de la viralización del video del robo, otros comerciantes denunciaron a estas mujeres mayores, como responsables de otros delitos por la zona.