Actualidad

Valle de Uco: ¿Qué lugares visitará en los próximos días?

enero 20, 2026

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Precios de la Garrafa de 10 kg

·         $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

·         $9.000 en el departamento de Malargüe.

·         $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio

Miércoles 21

  • Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9:30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10:30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11:30.

Jueves 22

  • Tupungato

Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 9.

Viernes 23

  • Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9:30.

Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10:30.

Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11:30.