Valle de Uco: ¿Qué lugares visitará en los próximos días?

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Precios de la Garrafa de 10 kg

· $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

· $9.000 en el departamento de Malargüe.

· $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio

Miércoles 21

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9:30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10:30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11:30.

Jueves 22

Tupungato

Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 9.

Viernes 23

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9:30.

Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10:30.

Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11:30.