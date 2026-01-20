Valle de Uco: ¿Qué lugares visitará en los próximos días?

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
Precios de la Garrafa de 10 kg
· $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
· $9.000 en el departamento de Malargüe.
· $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.
Cronograma de La Garrafa en tu Barrio
Miércoles 21
- Tunuyán
Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9:30.
Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10:30.
Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11:30.
Jueves 22
- Tupungato
Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 9.
Viernes 23
- Tunuyán
Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9:30.
Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10:30.
Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11:30.