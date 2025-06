Un tunuyanino sorprendió a Dario Barassi con un truco de magia

Participó del programa «Ahora Caigo» por El Trece.

Marcos Feltrin es de Tunuyán, viajó a Buenos Aires para ser participante del programa emitido por El Trece, «Ahora Caigo».

El tunuyanino protagonizó un gran momento junto al reconocido conductor sanjuanino Darío Barassi, entre chistes que estuvieron marcados por la «rivalidad», entre Mendoza y San Juan.

En su presentación, Marcos contó que tenía 3 hijos, 42 años, que trabajaba como mecánico y que su hobby era hacer trucos de magia. Esto sin duda despertó la curiosidad del conductor y el participante se robó todas las miradas.

En su bolsillo, llevaba un mazo de cartas con las que inició su truco y sorprendió a Barassi.

En comunicación con 8 DIGITAL contó su experiencia, «soy fanático del programa y se me ocurrió inscribirme para ver si iba. Al mes, me llegó un mensaje para hacer un casting, a las dos semanas me avisaron que había quedado como rival de acuerdo a la cantidad de preguntas que respondí.

«El 2 de junio fui a grabar el programa, estuvimos unas tres horas y media. Hice el truco de magia simple, les encantó. Quedaron encantados en la producción, se hizo viral y fue una muy buena experiencia».

Mirá el divertido momento: