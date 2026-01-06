Tupungato continúa con los trabajos en el pozo de agua de El Peral

La Municipalidad de Tupungato continúa trabajando para mejorar el servicio de agua en el Departamento. En los últimos dias se intervino en el Pozo de el Distrito el Peral, donde se pudo observar la situación crítica de sus cañerìas, exigiendo en lo inmediato un recambio urgente.

En redes sociales el Municipio explicó: «Luego de extraer la bomba del 𝗣𝗼𝘇𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝘁𝗼 𝗘𝗹 𝗣𝗲𝗿𝗮𝗹 y realizar una inspección interna a 168 metros de profundidad, se determinó que la cañería y los filtros se encontraban en 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗿𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼. Este pozo, con más de tres décadas de funcionamiento, 𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗯𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼́𝗱𝗶𝗰𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝘁𝗶𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿𝗲, el cual debería realizarse como mínimo cada 3 años»

«Durante estos días se llevarán adelante los operativos y trabajos necesarios para dar respuesta a esta situación. Es importante aclarar que son procesos técnicos que demandan tiempo y tareas específicas para lograr una solución de fondo. Por este motivo, la solución no es inmediata, pero se está avanzando en la recuperación integral del pozo, que incluye el 𝗿𝗲𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗼 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗻̃𝗲𝗿𝗶́𝗮𝘀 y 𝗳𝗶𝗹𝘁𝗿𝗼𝘀, y la 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 de una 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗯𝗼𝗺𝗯𝗮 que permitirá 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝗰𝗲𝗿 y 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿𝗮𝗿 el 𝗰𝗮𝘂𝗱𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗮𝗴𝘂𝗮» finalizaron.