Tormenta en San Carlos: el gobierno provincial acompañó en la asistencia

Además en el relevamiento social y productivo tras la tormenta del fin de semana.

El equipo de gobierno provincial, acompañó al intendente Alejandro Morillas recorriendo las zonas más afectadas por la tormenta de granizo que golpeó al departamento durante el fin de semana.

“Estuvimos en Altamira evaluando los daños en viviendas. Sabemos que hay más de 50 hogares afectados por una tormenta sin precedentes en la historia de San Carlos”, informó en sus redes Santiago Suarez.

“Tal como nos comprometimos y siguiendo los lineamientos de nuestro gobernador , seguimos cerca de los vecinos, relevando los daños y poniendo en marcha la asistencia que la Provincia garantiza en cada emergencia”.

Hasta el momento, el operativo municipal alcanzó a 150 familias en diferentes distritos, con un trabajo coordinado de las áreas sociales municipales y provinciales ; aportando elementos esenciales para enfrentar la contingencia.

Además de los daños habitacionales, se reportaron afectaciones en el Centro de Salud N° 101 Dr. José María Méndez de La Consulta, así como crecidas en Chacón y La Cañada. También se registraron pérdidas agrícolas que actualmente se encuentra relevando la Dirección de Contingencias Climáticas de provincia.

La asistencia en San Carlos refleja el accionar de un Estado provincial eficiente y comprometido con cada municipio. Con un trabajo articulado junto a la comuna, se avanza en brindar soluciones concretas a las familias y productores, fortaleciendo el tejido social y económico del Valle de Uco.