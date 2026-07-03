Subió la luz en Mendoza: cómo impactará el aumento en las boletas de julio

El Gobierno nacional actualizó los precios mayoristas de la energía eléctrica, medida que ya rige para los consumos de julio. En Mendoza, el componente provincial de la tarifa no sufrió modificaciones, por lo que el ajuste responde exclusivamente a la actualización dispuesta por la Nación.

Las facturas de electricidad en Mendoza reflejarán un nuevo incremento durante julio como consecuencia de la actualización de los precios mayoristas de la energía establecida por la Secretaría de Energía de la Nación. La medida, oficializada mediante la Resolución 151/2026, tendrá incidencia únicamente sobre el componente nacional de la tarifa, ya que el Valor Agregado de Distribución (VAD), que depende de la Provincia, permanecerá sin cambios.

Según las estimaciones oficiales, el aumento promedio para el conjunto de los usuarios será del 4,5%, aunque el impacto variará según el nivel de consumo y la situación de cada hogar respecto a los subsidios. Para los usuarios residenciales, que representan cerca del 85% de los clientes del servicio eléctrico, el incremento promedio rondará el 1,6%. En tanto, los hogares con subsidios y consumos de hasta 600 kilovatios hora bimestrales verán una reducción promedio del 1,5% en sus facturas, mientras que quienes superen ese límite afrontarán subas cercanas al 1,5%, con montos que dependerán del consumo registrado.

En el caso de los usuarios que no reciben asistencia del Estado nacional, las boletas tendrán un incremento promedio cercano al 3%, lo que se traducirá en aumentos estimados de entre 1.500 y 11.000 pesos mensuales. Paralelamente, el Gobierno nacional confirmó la continuidad del esquema de subsidios energéticos y dispuso una bonificación extraordinaria del 16,59% sobre un consumo base de 300 kilovatios hora mensuales para los hogares incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con el objetivo de aliviar el mayor consumo durante el invierno.

Por su parte, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios que regirán en Mendoza durante julio. La actualización incorpora los nuevos valores mayoristas definidos por la Nación, mientras mantiene sin modificaciones el componente provincial de la tarifa, por lo que el ajuste que verán los usuarios responderá exclusivamente a la actualización nacional.