Sube la temperatura en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves y qué cambia desde la mañana

Mendoza atraviesa una jornada de condiciones meteorológicas favorables, con tiempo estable y temperaturas en ascenso en todo el territorio provincial. El pronóstico anticipa un jueves sin sobresaltos, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a los registros térmicos, la máxima alcanzará los 24 grados y la mínima rondará los 11 grados, marcando una amplitud moderada a lo largo del día (con un leve aumento respecto a jornadas previas).

El reporte indica además vientos leves provenientes del noreste, lo que contribuye a sostener el incremento térmico y mantener un ambiente agradable durante gran parte de la jornada (sin ráfagas intensas ni cambios bruscos).

Durante las primeras horas del día podría registrarse presencia de neblina matinal, un fenómeno habitual en esta época que tiende a disiparse con el correr de la mañana (mejorando la visibilidad progresivamente).

En la zona cordillerana, en tanto, se espera cielo poco nuboso y condiciones estables en alta montaña, sin precipitaciones ni eventos significativos previstos (lo que favorece la circulación en ese sector).