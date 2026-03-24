“Si me condenan, me mato”: el fuerte descargo de la abogada acusada de racismo en Brasil

Una abogada argentina quedó en el centro de la polémica tras ser acusada de racismo en Brasil, y su descargo público generó un fuerte impacto.

La mujer expresó que, en caso de ser condenada, tomaría una decisión extrema, lo que elevó la tensión del caso y generó preocupación.

El conflicto se originó a partir de un episodio que derivó en una denuncia formal, lo que activó el proceso judicial en el país vecino.

A través de sus declaraciones, la abogada defendió su postura y cuestionó las acusaciones en su contra.

El caso tuvo repercusión tanto en Argentina como en Brasil, donde el tema del racismo es especialmente sensible.

Especialistas señalan que este tipo de situaciones requieren un abordaje cuidadoso, debido a las implicancias legales y sociales.

Mientras tanto, la causa continúa su curso y se espera que la justicia avance en la investigación para esclarecer los hechos.