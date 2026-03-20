Se reprograma la primera edición del San Patricio Pueyrredón Fest

El municipio informa que, debido a condiciones climáticas desfavorables, se ha decidido reprogramar la primera edición del San Patricio Pueyrredón Fest, que estaba prevista para hoy viernes 20 de marzo. La medida busca resguardar la seguridad de los asistentes, emprendedores y artistas, y asegurar el correcto desarrollo de todas las actividades planificadas.

La nueva fecha de realización será anunciada próximamente a través de los canales oficiales. Se invita a la comunidad a mantenerse informada y a acompañar esta propuesta que promueve la producción local, la gastronomía y el encuentro en la renovada peatonal de calle Pueyrredón, pensada para disfrutar de una experiencia abierta a todo público.