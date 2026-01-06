Santilli visitará a gobernadores en búsqueda de apoyo para la reforma laboral

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, iniciará mañana miércoles una gira por distintas provincias del país, entre ellas Mendoza, con el objetivo de reunirse con los gobernadores. El principal propósito de la visita será recabar los apoyos necesarios para avanzar en la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

En una primera etapa, Santilli tiene previsto recorrer al menos diez provincias, comenzando por Chubut. A lo largo del mes, el dirigente del PRO prevé reunirse con Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Marcelo Orrego (San Juan).

En el caso de Mendoza, la visita del ministro del Interior aún no tiene fecha confirmada. En principio, el encuentro se concretaría una vez que el gobernador Cornejo retome su agenda oficial, ya que se encuentra de licencia hasta la segunda quincena del mes.

La Reforma Laboral y el pedido de los gobernadores

El Gobierno de Javier Milei evalúa que el Congreso retome formalmente su actividad en la última semana de enero, con el inicio del trabajo en comisiones previsto para el 2 de febrero. En ese esquema, el oficialismo aspira a que el proyecto de reforma laboral sea tratado y obtenga media sanción en el Senado el 10 de febrero, en el marco del período de sesiones extraordinarias.

Con ese objetivo, Santilli retomará el diálogo con los gobernadores con los que mantiene un mejor vínculo y buscará abrir conversaciones con aquellos que quedaron al margen de la primera ronda de contactos que estableció tras asumir en noviembre.

Las mayores controversias se centran en los artículos que eliminan el impuesto a la venta de inmuebles y reducen las alícuotas de Ganancias para empresas en las escalas más altas. Además, las provincias analizan en detalle las derogaciones incluidas en la iniciativa.

En este contexto, el oficialismo deberá avanzar en una instancia de negociación para asegurar los apoyos necesarios. Entre las herramientas que evalúa se encuentran las transferencias de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que fueron utilizadas de manera recurrente durante 2025 y que, en diciembre, beneficiaron a Misiones, Chaco y Tucumán.

No obstante, los gobernadores también reclaman la reactivación de obras públicas que permanecen paralizadas desde la asunción de Javier Milei y garantías para sostener sus niveles de recaudación sin modificaciones.