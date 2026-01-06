San Carlos: una familia perdió su auto tras un voraz incendio

(Imagen Ilustrativa)

El siniestro se registró en la calle Gilardi, en jurisdicción de la Comisaría 41 de San Carlos, y movilizó a los cuerpos de emergencia de la zona.

El alerta ingresó a través del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), informando sobre un automóvil que se estaba incendiando a la vera de la calzada. Al llegar al lugar, el personal policial constató que un Fiat Palio estaba siendo devorado por las llamas en la banquina.

En el rodado circulaban su propietaria junto a su hija. Afortunadamente, ambas lograron descender del habitáculo antes de que el fuego se generalizara, por lo que el parte oficial confirmó que no se registraron personas lesionadas.

Personal de la Subdelegación de Bomberos de La Consulta trabajó intensamente en el lugar para extinguir el incendio y realizar las tareas de enfriamiento posteriores. Pese al esfuerzo de los brigadistas, la afectación del vehículo fue total.

Ahora, los peritos trabajan para determinar las causas que originaron el siniestro y establecer si se trató de una falla mecánica o eléctrica en el vehículo.