San Carlos fortalece la gestión tributaria

San Carlos fue sede de un encuentro clave para la gestión tributaria, con la visita del Consejo Tributario de la provincia para definir estrategias y mejorar la recaudación.

La jornada contó con la presencia del Intendente Municipal Dr. Alejandro Morillas, el Secretario de Hacienda, Jonathan Uyarte y funcionarios de distintos municipios de la provincia, quienes intercambiaron conocimientos y exploraron soluciones conjuntas para enfrentar los desafíos tributarios.

En el marco del encuentro, se destacó la importancia de incorporar tecnologías de punta para modernizar la recaudación y mejorar la experiencia de los contribuyentes, abordando temas centrales como la automatización de trámites, el uso de plataformas digitales y la simplificación de los procesos.

El Intendente valoró positivamente la presencia del Consejo Tributario en San Carlos, que permitió intercambiar experiencias con otros departamentos de la provincia para adoptar nuevas herramientas tecnológicas destinadas a optimizar la recaudación y el manejo de fondos.

Por su parte, el Secretario de Hacienda de San Carlos destacó que intercambiar ideas con otros municipios es clave para mejorar la gestión ya que el objetivo principal es trabajar en conjunto a nivel municipal y provincial para optimizar los procesos tributarios del departamento.

El evento concluyó con un firme compromiso de colaboración y fortalecimiento de capacidades con el objetivo de que cada municipio pueda gestionar los recursos de manera óptima. La Municipalidad de San Carlos prioriza la suma de conocimientos como estrategia para una gestión más eficiente en la administración pública, en beneficio directo a la comunidad.