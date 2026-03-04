San Carlos: decomisan 140 kilos de carne vacuna en un operativo contra el abigeato sobre Ruta 40

Un operativo policial en el departamento de San Carlos terminó con el decomiso de aproximadamente 140 kilos de carne vacuna y la aprehensión de un hombre de 68 años, en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato que se ejecuta en la provincia.

El procedimiento se desarrolló durante un patrullaje preventivo sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de la localidad de Tres Esquinas. Allí, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje detuvieron la marcha de un vehículo Chevrolet Cruze para realizar un control de rutina.

Del operativo participaron además agentes de la Policía Rural y personal de Bromatología del municipio. Al inspeccionar el baúl del automóvil, los uniformados detectaron dos patas de vacuno, lo que encendió las alertas en el marco de los controles por abigeato.

Según informaron fuentes oficiales, al ser consultado por la procedencia de la carne, el conductor manifestó que la trasladaba desde un puesto, aunque no pudo aportar información precisa sobre su origen ni documentación respaldatoria.

Tras dar intervención al ayudante fiscal en turno, se dispuso la aprehensión del hombre y el secuestro de la mercadería. El total decomisado alcanzó los 140 kilos de carne vacuna.

El sospechoso fue trasladado a la Comisaría 18 y quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar la procedencia del producto cárnico y su posible vinculación con hechos de abigeato en la zona.