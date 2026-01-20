San Carlos: 33 actas viales en diferentes tareas preventivas

Entre el viernes y el domingo, la Policía de Mendoza desarrolló tareas preventivas en el departamento de San Carlos, con un despliegue territorial encabezado por la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) San Carlos y el acompañamiento de personal de las comisarías 18 y 41.

Las maniobras comprendieron patrullajes dinámicos en móviles y recorridos a pie, junto con controles de documentación, verificación de antecedentes y supervisión de las condiciones de circulación en sectores considerados estratégicos del departamento.

Durante las maniobras preventivas, el personal identificó a 1.058 personas y se controlaron 201 vehículos, entre automóviles, motocicletas y unidades de transporte público. En ese marco, 48 personas fueron trasladadas para averiguación de antecedentes, conforme a los protocolos vigentes.

En cuanto a seguridad vial, los controles realizados derivaron en la confección de 33 actas de infracción por incumplimientos a la normativa de tránsito.