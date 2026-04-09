El hecho ocurrió este jueves en pleno centro del departamento. La víctima es un joven de 23 años que dejó su vehículo estacionado para cumplir con su jornada laboral.

La inseguridad golpeó nuevamente al departamento de Tupungato este jueves 9 de abril. Un joven trabajador fue víctima del robo de su herramienta de transporte mientras se desempeñaba en sus tareas habituales en un comercio de la zona.

El robo en calle México

Cerca de las 03:00 horas, autores desconocidos sustrajeron una motocicleta Zanella de 125 cc. El vehículo se encontraba estacionado sobre la calle México al 100, casi en la puerta de una conocida panadería donde el propietario, identificado como J.C.G (23), se encontraba trabajando.

Según informaron fuentes de la Comisaría 20, los delincuentes habrían aprovechado un momento de distracción para forzar la seguridad del rodado y huir sin ser advertidos por los empleados ni por los clientes que circulaban por el lugar en ese momento.

Investigación y procedimientos

Tras realizar la denuncia, personal policial se desplazó hasta el sitio para llevar a cabo las medidas de rigor.

Inspección ocular: Los efectivos buscaron rastros que pudieran haber dejado los malvivientes.

Los efectivos buscaron rastros que pudieran haber dejado los malvivientes. Croquis: Se realizó el relevamiento del lugar para determinar las posibles vías de escape.

Se realizó el relevamiento del lugar para determinar las posibles vías de escape. Cámaras de seguridad: Se analizan grabaciones de comercios cercanos para intentar identificar a los autores del hecho.

La causa ha quedado bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Tupungato, que caratuló el expediente como hurto agravado.