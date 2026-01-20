Robaron una importante suma de dinero en una casa de Tunuyán

Según información policial, el hecho ocurrio el domingo a las 02:15 horas en calle Godoy Cruz de Tunuyán.

Allí, una mujer regresó a su vivienda en el horario mencionado y al ingresar observó la reja de la ventana violentada y la ventana abierta. Inmediatamente reviso las pertencias de su casa y notó que del placard de la habitación faltaba una mochila con dinero.

Dió aviso al 911 ya que autores ignorados, luego de violentar la ventana, ingresaron al interior de la vivienda y sustrajeron dicha mochila, la cual contenia $1.400.000 argentinos y 1.000 dolares.



Por directivas de la Dra. Morro, se labraron las actuaciones correspondientes, se solicitó personal de Científica y se dio intervención a Asistencia a la Víctima.