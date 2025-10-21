Problemas con Claro: usuarios reportan fallas

Algunos usuarios de la empresa Claro sufren problemas para usar sus servicios de telefonía, Internet y televisión.

La caída del servicio afecta a los clientes, quienes reportaron fallas durante la mañana de este martes. Algunos no tienen señal de celular, ni datos móviles, ni televisión.

La empresa aún no ha lanzado un comunicado oficial; se espera que lo hagan cerca del mediodía para cuando, además, calculan que estarán restablecidos los servicios.

Qué podés hacer si estás afectado

-Reiniciá tu dispositivo y activá/desactivá el modo avión.

-Verificá el estado del servicio en tu zona mediante Downdetector.

-Contactá con el soporte de Claro a través de sus canales digitales.

-En caso de persistencia del problema, tené a mano una conexión Wi‑Fi alternativa para emergencias.