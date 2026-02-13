 Saltar al contenido
San Carlos

Nuevos patrullajes preventivos en San Carlos dejaron 20 aprehendidos

febrero 13, 2026

La Policía de Mendoza desplegó nuevos controles preventivos en distintos puntos del departamento. Se fiscalizaron más de 190 vehículos y se aprehendió a 20 personas por averiguación de antecedentes.

En el marco de las maniobras de patrullaje preventivo que la Policía de Mendoza realiza a diario en el departamento de San Carlos, durante las últimas 24 horas se llevaron a cabo controles en distintos sectores del territorio. El procedimiento se extendió entre el 11 y el 12 de febrero, e incluyó controles vehiculares, identificación de personas y verificación de datos en la vía pública mediante dispositivos móviles.

Como resultado del despliegue se controlaron 312 personas, se fiscalizaron 130 vehículos, (58 motos, 4 colectivos y taxis sin novedades). Como resultado de los procedimientos, 20 personas fueron aprehendidas y se detectaron dos individuos con medidas pendientes.

Durante las maniobras preventivas se labraron 20 actas viales por infracciones a la normativa vigente. No se registraron secuestros de vehículos ni intervenciones vinculadas a infracciones a leyes especiales.

El operativo fue coordinado por la Jefatura Departamental San Carlos y contó con la participación de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), personal de las comisarías 18 y 41 y móviles del QRU General, que realizaron controles simultáneos y patrullajes preventivos.