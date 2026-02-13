Nuevos patrullajes preventivos en San Carlos dejaron 20 aprehendidos

La Policía de Mendoza desplegó nuevos controles preventivos en distintos puntos del departamento. Se fiscalizaron más de 190 vehículos y se aprehendió a 20 personas por averiguación de antecedentes.

En el marco de las maniobras de patrullaje preventivo que la Policía de Mendoza realiza a diario en el departamento de San Carlos, durante las últimas 24 horas se llevaron a cabo controles en distintos sectores del territorio. El procedimiento se extendió entre el 11 y el 12 de febrero, e incluyó controles vehiculares, identificación de personas y verificación de datos en la vía pública mediante dispositivos móviles.

Como resultado del despliegue se controlaron 312 personas, se fiscalizaron 130 vehículos, (58 motos, 4 colectivos y taxis sin novedades). Como resultado de los procedimientos, 20 personas fueron aprehendidas y se detectaron dos individuos con medidas pendientes.

Durante las maniobras preventivas se labraron 20 actas viales por infracciones a la normativa vigente. No se registraron secuestros de vehículos ni intervenciones vinculadas a infracciones a leyes especiales.

El operativo fue coordinado por la Jefatura Departamental San Carlos y contó con la participación de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), personal de las comisarías 18 y 41 y móviles del QRU General, que realizaron controles simultáneos y patrullajes preventivos.