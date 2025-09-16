Muerte y fuga en San Carlos: piden justicia por José Luis Núñez

Lo atropellaron cuando viajaba en su bicicleta y el conductor escapó del lugar.

Una familia sancarlina acompañada de amigos y seres queridos marchó desde la plaza de Eugenio Bustos hasta la Comisaría 18° para exigir justicia.

El pasado 6 de septiembre, José Luis Núñez de 32 años salió a andar en bici. Su vida terminó en manos de un conductor alcoholizado. Su cuerpo fue encontrado dentro de un zanjón en calle El Indio, en inmediaciones de una bodega.

Tras horas de esperarlo en casa, su familia temió lo peor al enterarse de la estremecedora noticia en diferentes medios de comunicación. Pero la policía no los notificó formalmente durante esa jornada. Fue recién el día 8 de septiembre cuando lograron reconocer el cuerpo.

Siguiendo los pasos del responsable

Los rimeros datos indicaron que el responsable se fugó en un Volkswagen gris en dirección a La Consulta. Con ese dato comenzaron los primeros avances en la investigación, la policía logró encontrar al vehículo y luego identificar al conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol, también se supo que el sujeto no viajaba solo.

El abogado de la familia, Lucio Chávez, Indicó que el imputado está detenido en la penitenciaría provincial y que el test de alcoholemia arrojó 1,25 gramos de alcohol en sangre, “otro agravante al haberse dado a la fuga del lugar”, teniendo en cuenta que intentó esconder el vehículo y ocultarse de la justicia.

La causa está caratulada como homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, el abandono de la víctima y la alcoholemia positiva. Aclaró que la pena prevista para este delito es baja, de tres a cinco años, y que por eso van a estudiar el expediente para evaluar un posible cambio de calificación a homicidio con dolo eventual. En ese caso, explicó, la pena podría ir de ocho a 25 años.

Foto de portada: gentileza La data Digital.