Modelo Godoy Cruz: San Carlos incorporó a sus comercios al sistema de alerta comunitaria

Los intendentes Diego Costarelli (Godoy Cruz) y Alejandro Morillas firmaron un convenio de cooperación intermunicipal para coordinar acciones, ideas y propuestas en materia de seguridad ciudadana.

A partir de este acuerdo, el Municipio de Godoy Cruz brindará a San Carlos los conocimientos técnicos y operativos del Sistema de Alerta Comunitaria (SAC), con el objetivo de incorporar a los comercios locales a la red de monitoreo, mediante la implementación de dispositivos de botón antipánico.

La firma del convenio se llevó a cabo este viernes, en la Sala de Monitoreo de San Carlos, ubicada en la Terminal de Ómnibus de Eugenio Bustos.

Este trabajo conjunto permitirá fortalecer la prevención del delito y mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia, replicando en San Carlos un modelo de seguridad que ya funciona en Godoy Cruz.