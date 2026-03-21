Milei cerró su gira en Hungría y afirmó que Argentina puede abastecer de energía a Europa

El presidente aseguró que el país está en condiciones de convertirse en un proveedor energético clave y destacó el potencial de las exportaciones.

El presidente Javier Milei concluyó su gira por Hungría con un fuerte mensaje hacia el escenario internacional: aseguró que Argentina puede garantizar energía a Europa y posicionarse como un socio estratégico en un contexto global marcado por la búsqueda de seguridad energética.

Durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el mandatario destacó el potencial del país en materia energética y sostuvo que existen condiciones para abastecer la demanda europea. En ese sentido, afirmó que Argentina cuenta con “reservas enormes” y un modelo económico que busca generar confianza en los mercados internacionales.

Milei remarcó que el país podría transformarse en un actor relevante en el suministro energético global, en un momento en el que Europa intenta reducir su dependencia de otras regiones. Según explicó, este escenario abre una oportunidad para incrementar las exportaciones energéticas y atraer inversiones al sector.

En su discurso, también hizo referencia a una “fiebre del oro en inversiones energéticas”, al proyectar que hacia 2030 Argentina podría generar ingresos superiores a los 30.000 millones de dólares anuales por exportaciones vinculadas a este sector.

El presidente señaló además que el país busca consolidarse como un socio confiable, capaz de cumplir contratos y ofrecer previsibilidad a largo plazo. Esta idea forma parte de la estrategia del Gobierno para mejorar la inserción internacional y fortalecer vínculos económicos.

La visita a Hungría incluyó reuniones con líderes políticos, entre ellos el primer ministro Viktor Orbán, y la participación en foros internacionales donde Milei expuso su visión económica y política.

El viaje también estuvo marcado por definiciones que generaron repercusiones, como sus críticas a gobiernos europeos y su posicionamiento ideológico en temas globales.

De esta manera, la gira cerró con un mensaje claro: el Gobierno busca posicionar a Argentina como un actor relevante en el mercado energético internacional, apostando a sus recursos naturales y a un modelo económico orientado a la exportación. En un contexto global de alta demanda, el país intenta aprovechar la oportunidad para consolidar su rol en el escenario mundial.