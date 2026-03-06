Messi llegó a la Casa Blanca y protagonizó un encuentro inesperado

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, fue protagonista de una visita que rápidamente dio la vuelta al mundo. El astro rosarino llegó a la Casa Blanca junto a sus compañeros del Inter Miami, donde participaron de un encuentro con el ex presidente estadounidense Donald Trump.

La reunión se dio en el marco de una actividad institucional en la que el plantel del club estadounidense fue invitado a recorrer el histórico edificio y participar de un evento especial. La presencia de Messi, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, fue uno de los momentos más destacados de la jornada.

Durante el encuentro hubo saludos, fotos y un breve intercambio entre los protagonistas. La imagen del futbolista argentino junto al dirigente político rápidamente se viralizó en redes sociales y generó repercusión tanto en el ambiente deportivo como en el político.

La visita del equipo se produjo en medio del gran impacto que genera Inter Miami desde la llegada de Messi, que revolucionó el fútbol en Estados Unidos y atrajo la atención internacional hacia la MLS.

El evento en la Casa Blanca terminó convirtiéndose en una escena inesperada: una de las mayores figuras del fútbol mundial compartiendo un momento con una de las figuras más influyentes de la política estadounidense, en una postal que recorrió el mundo.